Edoardo Bove sta iniziando ad avere richieste non solo dall'Inghilterra ma anche dalla Germania in questi ultimi e bollenti giorni di calciomercato che chiuderà domani, venerdì 30 agosto. Stando a quanto riporta Sky Sport, infatti, il giocatore ha svuotato da poco il suo armadietto a Trigoria e non c'è solo il Nottingham Forest che lo vuole tesserare ma in queste ultime ore si sarebbe assistito al sorpasso da parte dell'Eintracht Francoforte nella corsa al giovane centrocampista. Si tratta sulla formula: i tedeschi vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto mentre gli inglesi hanno chiesto alla Roma di acquistarlo a titolo definitivo. Edoardo che ha svuotato l'armadietto a Trigoria preferisce la Germania poiché non vuole lasciare i giallorossi a titolo definitivo.