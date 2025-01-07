Enzo Le Fée sempre più vicino a lasciare la Roma. Il centrocampista francese sta trovando pochissimo spazio in giallorosso, si è ridotto ulteriormente con l'arrivo di Ranieri e la rinascita di Paredes. L'ex Rennes, pagato in estate 23 milioni da Ghisolfi, piaceva al Betis ma ora è l'Inghilterra la destinazione più probabile. Come riporta 'Sky Sport', in queste ore c'è stato un netto sorpasso da parte del Sunderland, squadra di Championship. La pista è bollente, gli inglesi vorrebbero ingaggiarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiudere in tempi brevi la trattativa.