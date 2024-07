Mercato Roma, Le Fée sempre più vicino: le ultime sulla trattativa

Florent Ghisolfi continua a lavorare con il Rennes per portare a Roma Enzo Le Fée. La distanza tra i due club si sta riducendo e i giallorossi sono fiduciosi di poter chiudere. Come riportato da Sky Sport, la trattativa è già impostata, ma la richiesta dei francesi è sempre la stessa: non lo lasceranno partire per una cifra inferiore ai 20 milioni (la stessa che era stata spesa per acquistarlo la scorsa stagione). Ora tocca a Ghisolfi, che vuole regalare un giocatore di talento e qualità a De Rossi prima dell'inizio del ritiro estivo.