Mercato Roma, l’Arsenal torna su Abraham dopo l’infortunio di Gabriel Jesus

Il Mondiale è stata la sua grande delusione di questo inizio di stagione (oltre al rendimento) ma potrebbe cambiare il suo futuro. Tammy Abraham dopo la mancata convocazione da parte di Southgate potrebbe far ritorno in Inghilterra. Come riportato da Calciomercato.com, l'Arsenal vuole correre ai ripari per sopperire alla mancanza di Gabriel Jesus, costretto ai box per i prossimi 3 mesi a causa di un infortunio al ginocchio e tra i nomi sul taccuino di Arteta, c'è sempre Tammy Abraham. L'attaccante classe '97 è da tempo nel mirino dei Gunners che lo avrebbero voluto portare all'Emirates Stadium prima ancora del suo passaggio alla Roma e ora, complice l'infortunio del brasiliano, stanno tornando alla carica.