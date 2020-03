Mercato Roma, l’Arsenal piomba su Smalling

La grande sorpresa del campionato della Roma è arrivata dalle prestazioni di Chris Smalling, diventato partita dopo partita il punto fermo della difesa giallorossa. Il suo futuro però continua ad apparire incerto: una mancata qualificazione della squadra di Fonseca alla prossima Champions League renderebbe il suo riscatto dal Manchester United difficile per le casse della società capitolina. Inoltre dalla Premier League iniziano i flirt dell’Arsenal: secondo quanto riportato dal tabloid inglese Mirror, i Gunners starebbero pensando al profilo del giocatore giallorosso per la loro difesa e, in alternativa, anche a quello di Umtiti del Barcellona.