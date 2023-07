Mercato Roma, l’Al-Shabab punta Spinazzola: offerto un triennale

La notizia delle scorse settimane trova sempre più conferme: Spinazzola è entrato nel mirino dell'Arabia Saudita. Come riportato da Goal Italia, nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra l'Al-Shabab e l'entourage dell'esterno giallorosso. La prima proposta sarebbe di un triennale a cifre però non elevatissime come accaduto per altri trasferimenti messi a segno dal calcio saudita nelle ultime settimane. L'offerta fatta alla Roma invece sarebbe di circa 7 milioni di euro. Per il momento non si tratta di un'operazione avanzata ma certamente entrambe le parti ascolteranno l'offerta visto che il contratto di Spinazzola scadrà nel giugno del 2024 e al momento per il rinnovo non ci sono stati passi avanti come dichiarato dallo stesso agente del calciatore: "Come sapete tutti c'è un mercato in atto, il giocatore ha un anno di contratto e non ha chiesto di andare via. Se arriveranno delle offerte, le valuteremo assieme alla Roma, ma non c'è questa urgenza".