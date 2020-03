Mercato Roma, l’Ajax alza il muro per Gravenberch. E la Juve rimane in corsa

Tutti in fila alla porta dell’Ajax. Il gioiellino di Lancieri Gravenberch infatti fa gola a molti, Roma compresa ma la volontà del club olandese sarebbe quello di rinnovarlo per far continuare il suo percorso di crescita. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea inoltre come la Juventus stia monitorando da vicino la situazione anche grazie ai buoni rapporti con Mino Raiola, agente del 17enne. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore e del suo entoruage, al momento tallonati dall’Ajax per il rinnovo di un contratto in scadenza nel 2021.