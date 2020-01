Mercato Roma, l’agente di Under è a Milano: i rossoneri insistono per il turco

Non solo Politano e Spinazzola. La Roma in queste ore sta lavorando su più tavoli e tra questi c’è anche quello che porterebbe Under al Milan. Come riporta ilmessaggero.it, l’agente del giocatore sarebbe in Italia, più precisamente a Milano per discutere con i rossoneri del possibile trasferimento del turco alla corte di Pioli. La sua valutazione resta molto alta, sui 40 milioni di euro, ecco perché i meneghini stanno cercando di intavolare uno scambio con Suso possibile contropartita.