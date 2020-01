Mercato Roma, l’agente di Favilli incontra la Juventus: si studia la formula

Salgono le quotazioni di Andrea Favilli alla Roma. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, in questi minuti Donato Di Campli, agente della punta, sta incontrando la dirigenza della Juventus per capire la fattibilità dell’affare. Favilli è infatti in prestito al Genoa dai bianconeri, per questo c’è da capire la formula con la quale l’ex Ascoli possa vestire giallorosso. Saranno di fuoco queste ultime ore di mercato, con Petrachi prondo a calare l’asso dopo aver messo a segno i colpi Villar,Perez – ufficializzati nella giornata di ieri – e Ibanez.