Mercato Roma, l’agente di Baldanzi: “Piace ai top club italiani, ma nessuna offerta”

"Ci sono diverse squadre interessate, però non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale. Lui a Empoli sta benissimo e prenderemo la decisione migliore per il suo futuro”, ha detto Pastorello

Tommaso Baldanzi è uno che è stato spesso accostato alla Roma per un futuro da vice Dybala. Il fantasista classe 2003 è sotto la lente d’ingrandimento anche di Juve e Napoli. Di lui ha parlato l'agente Pastorello ai microfoni di Calciomercato.it: “È normale che venga seguito dai top club di Serie A. Ci sono diverse squadre interessate, però non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale Lui a Empoli sta benissimo e prenderemo la decisione migliore per il suo futuro”. Al momento la valutazione per Baldanzi è di 15 milioni, difficile che la Roma possa interessarsi ancora.