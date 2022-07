Mercato Roma, la situazione per Frattesi dopo l’incontro tra Pinto e Riso

Nel pomeriggio di oggi, c'è stato un altro incontro di mercato (oltre a quello con il Monza per Villar) tra Tiago Pinto e Beppe Riso, agente di Davide Frattesi. Il general manager della Roma e il procuratore del centrocampista, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno svolto un rapido summit in un noto hotel del centro di Milano per capire come portare avanti la trattativa con il Sassuolo. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti e presto ci sarà un incontro (forse il decisivo) tra giallorossi e neroverdi per cercare di trovare un accordo per riportare Frattesi nella Capitale.