Mercato Roma, la Premier vuole Ibanez: alcuni club hanno inviato i loro osservatori

Il futuro di Ibanez alla Roma è in bilico. Il centrale arrivato nel 2020 potrebbe salutare nella prossima sessione di mercato poiché i giallorossi dovranno fare almeno una cessione importante. Su di lui ci sono diversi club della Premier League e secondo quanto riportato da Sky le squadre inglesi hanno inviato i loro osservatori per vedere da vicino l'ex Atalanta. Al momento Roger pensa solo a finire la stagione alla Roma e prendersi il posto fisso in nazionale. Anche l'Atletico Madrid sta monitorando il suo profilo, sarà una lunga estate per il brasiliano. Può partire per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.