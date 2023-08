Mercato Roma, la Juventus prenota Morata: tutto dipende dalla cessione di Kean

La Roma, per cercare di coprire il ruolo di attaccante, è stata a lungo sulle tracce di Alvaro Morata. La trattativa, però, non è mai decollata del tutto a causa delle pretese economiche sia del giocatore che dell'Atletico Madrid. Ora, secondo SkySport, la Juventus avrebbe bloccato il centravanti spagnolo in caso di uscita di Moise Kean. Infatti, l'operazione che riporterebbe Morata in bianconero potrà andare a buon fine solamente se il classe 2002 dovesse abbandonare Torino in questa sessione di mercato. Sul giocatore della Nazionale azzurra, c'è l'interesse del Milan. Dal canto suo, la società giallorossa è da tempo che si è tirata fuori dalla corsa, optando per soluzioni più raggiungibili come Duvan Zapata e Marcos Leonardo per gennaio.