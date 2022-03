Mercato Roma, la Juventus monitora Cristante: potrebbero bastare 15 milioni

Le trattative per il rinnovo sono in stallo. Un'uscita del numero 4 andrebbe a finanziare la rifondazione del centrocampo

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la Juventus sta portando avanti un progetto che ha come obiettivo quello di riportare gli italiani a Torino. Tra le principali pedine c'è Bryan Cristante che potrebbe partire per una cifra intorno ai 15 milioni. Le trattative per il rinnovo del centrocampista, in scadenza nel 2024, sono in stallo e la ristrutturazione totale della mediata programmata da Mourinho non giocano a favore dell'ex Atalanta. Secondo il portale, ci sarebbe stato un contatto proprio con i bianconeri che valuterebbero il profilo del nazionale azzurro in vista di un cambiamento profondo del centrocampo di Allegri in vista dell'anno che verrà.