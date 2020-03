Mercato Roma, la Juventus molla Zaniolo: assalto rinviato al 2021

La Roma, subito dopo il brutto infortunio subito contro la Juventus, si è presa l’impegno di rinnovare il contratto di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarà molto difficile che il giovane talento giallorosso si muova nei prossimi mesi dalla capitale, nonostante i forti interessamenti della Juventus e le buone parole sempre spese dal loro diesse, Fabio Paratici. I bianconeri hanno rinviato l’assalto a Nicolò all’estate del 2021, consapevoli che il loro gradimento nei confronti del giovane non diminuirà, così come l’intenzione di vederlo un giorno scendere in campo allo Juventus Stadium. La Roma, nel frattempo, lavora sul suo recupero per tornare a vederlo in azione il prima possibile, virus permettendo.