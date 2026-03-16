In casa Roma bisogna ancora digerire la sconfitta di ieri contro il Como, mentre a Torino si pensa già al calciomercato estivo. Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto con i giallorossi, è nella lista della Juventus: secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il club bianconero apprezza le sue caratteristiche a vorrebbe firmarlo come colpo per il centrocampo - operazione anche abbastanza leggera economicamente considerando che andrà via a parametro zero. Dei contatti informali tramite intermediari ci sarebbero già stati, ma a spingere è anche Luciano Spalletti che conosce bene il centrocampista giallorosso. Non è ancora del tutto esclusa l'opzione rinnovo con la Roma, ma al momento non c'è nulla di concreto e diverse squadre si stanno interessando al numero 7.