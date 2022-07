Mercato Roma: la Juve prepara l’offerta per Zaniolo, ma deve uscire de Ligt

Nella serata di ieri c'è stato un nuovo incontro tra l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, e la Juventus in cui le parti hanno pensato a eventuali proposte da presentare alla Roma per il giocatore, ma ancora non hanno in mente l'offerta giusta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club giallorosso ha ribadito che vuole solo cash senza contropartite (giorni fa era circolato il nome di Arthur) e quindi la Vecchia Signora, per ora, non può permettersi di formulare una proposta ufficiale senza che prima non venga ceduto Matthijs de Ligt (Bayern Monaco in pole). Quando il difensore olandese verrà venduto, allora ci sarà un nuovo incontro tra il club torinese e l'agente di Zaniolo per creare l'offerta da portare alla Roma.