Mercato Roma, la Fiorentina sulle tracce di Mayoral

L'attaccante spagnolo potrebbe lasciare la capitale per vestire la maglia viola

Mourinho sembra aver fatto le sue scelte in attacco e queste non prevedono l'impiego di Borja Mayoral. Ecco perché lo spagnolo è uno dei nomi in uscita degli ultimi giorni di mercato e su di lui sembra esserci l'interesse della Fiorentina. Secondo quanto detto da Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ai microfoni di Radio Bruno, la squadra viola avrebbe individuato nell'ex Real Madrid il profilo giusto per rinforzare l'attacco. "Ci potrebbe essere un interessamento per Borja Mayoral della Roma. A lui piace molto il gioco di Italiano, quindi lui sarebbe molto contento di raggiungere la Fiorentina", queste le parole della Rodriguez. Il giocatore, chiuso nella Roma da Shomurodov e Abraham, potrebbe valutare l'ipotesi del trasferimento, soprattutto se nella Fiorentina dovesse partire Vlahovic. Con la maglia giallorossa lo spagnolo ha disputato 46 presenze mettendo a segno 17 reti.