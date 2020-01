Mercato Roma, la Fiorentina su Juan Jesus: si valuta l’acquisto a titolo definitivo

Nonostante l’interruzione nell’operazione Spinazzola-Politano, Petrachi continua a lavorare su altre trattative di mercato, sia in entrata che in uscita. Sulla lista delle cessioni è presente Juan Jesus, finito ai margini del progetto Fonseca. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina continua a cercare un difensore. Con Bonifazi verso la Spal, prende quota proprio il difensore brasiliano. Con la Roma che non vorrebbe cedere il giocatore in prestito, la dirigenza della squadra viola starebbe valutando l’acquisto a titolo definitivo del centrale giallorosso, sulla base di un contratto triennale.