La Roma sta lavorando in entrata, ma anche in uscita. Con l’arrivo di Ibanez, infatti, Juan Jesus si allontana ulteriormente dai giallorossi. Sul brasiliano c’è da tempo la Fiorentina, ma la richiesta dei capitolini ha frenato la trattativa: Petrachi, come riporta il ‘Corriere Fiorentino’, vorrebbe circa 7 milioni di euro. I viola, però, sperano in un cambiamento a ridosso della chiusura del mercato, uno sconto per non dover sborsare una cifra superiore ai 5 milioni.