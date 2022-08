Mercato Roma, la Fiorentina ha messo gli occhi su Kumbulla

La Roma rimane una delle società più attive nel mercato, sia in entrata che in uscita. Come riportato da Sky, la Fiorentina (appena approdata ai gironi di Conference League) è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Tra i nomi c'è anche quello di Marash Kumbulla. Difficilmente però la Roma lascerà partire il classe 2000 albanese, visto che fino a qualche giorno fa aveva come idea quella di portare nella Capitale un quinto difensore centrale, ricerca però interrotta dopo l'infortunio di Wijnaldum che ha completamente cambiato il focus sul mercato giallorosso.