Mercato Roma, la Cremonese non molla Felix: lo vuole a titolo definitivo

La Cremonese continua ad essere forte su Felix, attaccante della Roma. Il club lombardo, come riportato da Sportitalia, è sempre più convinto del giocatore e punta a prenderlo a titolo definitivo. Dopo la partita di stasera proprio tra Roma e Cremonese, come confermato dal direttore sportivo dei grigiorossi nella giornata di ieri, ci sarà un colloquio con i capitolini per parlare dell'attaccante: "Del giocatore ne parleremo domani con la Roma dopo la partita".