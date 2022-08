Mercato Roma, la Cremonese è in vantaggio per Felix

Roma e Cremonese, intrecci in campo e fuori. Lunedì (18:30) la squadra giallorossa e quella grigiorossa si affronteranno per la seconda giornata di campionato. Nel frattempo, però, fanno affari di mercato. Da Trigoria Felix è in uscita. Il ghanese, oltre alla formazione di Alvini, anche a Monza e Salernitana, sconfitta all’esordio (0-1). Chi sembrerebbe essere in vantaggio sembra essere però la Cremo. Come riportato da Tuttosport, infatti, la Cremonese è vicina a chiudere l’operazione. Insomma, lunedì per Felix rischia di non essere una partita come le altre.