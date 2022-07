Mercato Roma, Kluivert verso l’addio: West Ham e Lione sul giocatore

Ieri è stato 'ufficializzato' lo strappo definitivo tra Kluivert e la Roma. L'olandese, infatti, non è partito per il ritiro in Portogallo ed è al centro del mercato. Come riporta Il Tempo, ci sono due club europei interessati al giocatore: il West Ham e il Lione. L'ex Ajax è pronto a salutare la capitale, i giallorossi aspettano l'offerta giusta per poter monetizzare. Kluivert era stato convocato per la prima parte del ritiro da Mourinho e si erano accese delle possibilità su una sua permanenza a Trigoria. L'esclusione di ieri ha confermato che l'olandese è in vendita.