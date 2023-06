Mercato Roma, Kluivert sempre più verso il Bournemouth

Dopo Tahirovic e in attesa di Volpato e Missori la Roma è vicinissima a piazzare un'altra cessione importante. Justin Kluivert, infatti, è a un passo dal Bournemouth come riporta. L'olandese, che non è stato riscattato dal Valencia, è da tempo nel mirino del club inglese che sembrerebbe aver soddisfatto le richieste giallorosse. Come aggiunge Calciomercato.com si tratterà di una cessione a titolo definitivo vista la scadenza al 2024 del figlio d'arteche passerà in Premier per circa 9 milioni. Una cifra che permette alla Roma di guardare con ottimismo al 30 giugno quando bisognerà rientrare nei parametri imposti dal fair play finanziario e al cosiddetto settlement agreement.