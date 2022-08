Mercato Roma, Kluivert proposto al Real Madrid: no di Ancelotti

Justin Kluivert non rientra nei piani tecnici e tattici di José Mourinho. L'allenatore giallorosso ha comunicato all'olandese la decisione di metterlo fuori rosa e l'ex Ajax sta cercando una nuova squadra. Stando alle informazioni che circolano in Spagna, riportate da elnacional.cat, il procuratore di Kluivert avrebbe proposto il giocatore al Real Madrid, dove solo alla ricerca di un attaccante. Carlo Ancelotti avrebbe bloccato sul nascere la trattativa: il tecnico dei blancos non reputerebbe l'olandese in grado di aiutare la sua formazione.