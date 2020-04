Mercato Roma, Kean vuole l’Italia: su di lui anche l’Inter

Moise Kean è pronto a lasciare l’Everton. Dopo solo una stagione il talento ex Juve sente che è il momento di tornare in Italia, per aumentare le sue chance di giocare l’Europeo la prossima estate. Su di lui l’interesse della Roma, ma non solo. Come riporta Tuttosport, se l’Inter dovesse cedere Lautaro allora la pista che porta al classe 2000 potrebbe scaldarsi. I nerazzurri si guardano intorno e cercano una punta di livello. Il binomio Marotta-Raiola può aiutare a chiudere l’affare con gli inglesi, che dopo questa stagione non potranno chiedere più di 25 milioni.