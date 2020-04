Mercato Roma, Karsdorp verso il ritorno a Trigoria: il Feyenoord non può riscattarlo

Tra i tanti nodi da sciogliere nel calcio, dalla ripresa dei campionati alla vicenda dei contratti in scadenza il 30 giugno 2020, compresi in prestiti. In ogni caso la Roma avrà diverese situazioni da valutare a proposito dei calciatori che dovrebbero rientrare a Trigoria. Tra questi c’è anche Rick Karsdorp, tornato in prestito secco al Feyenoord fino al 30 giugno. Il terzino olandese ha trovato nuova linga in patria, sia con Stam che con il nuovo allenatore Advocaat. Proprio l’attuale tecnico vorrebbe trattenerlo, ma la Roma ha intenzione di cederlo a titolo definitivo. Come riporta ‘Voetbal International’, il club di Rotterdam non ha però le risorse economiche per riscattare Karsdorp. Per questo Bart Nieuwkoop, terzino destro di proprietà del Feyenoord e attualmente in prestito al Willem II, tornerà alla base. Così come il biondo classe ’95 sembra destinato a rientrare a Trigoria.