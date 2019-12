Il Bologna di Mihajlovic studia il colpo Juan Jesus come rinforzo per la difesa rossoblù. Anche la Fiorentina è sulle tracce del brasiliano per il mercato di gennaio: il diesse viola Pradè sta infatti pensando ad un prestito con diritto di riscatto, scrive “Il Tempo”. Novità dunque sul mercato in uscita della Roma, con il giallorosso che, dopo l’esclusione dalla trasferta di Istanbul in Europa League, sembrerebbe essere uscito dal progetto tecnico di mister Fonseca.