Mercato Roma, Jesus-Bologna: trattativa in stand-by

In questo calciomercato di gennaio la Roma lavorerà molto anche in uscita. Petrachi dovrà sfoltire la rosa a disposizione di Fonseca e tra i primi indiziati c’è senza dubbio Juan Jesus. Il difensore brasiliano è finito in fondo alle gerarchie del tecnico portoghese, su di lui hanno messo gli occhi diverse squadre. Oltre a Torino e Cagliari, il Bologna è quello che si è avvicinato di più nelle ultime ore. Come riporta ‘Il Resto del Carlino’, però, la trattativa è ora in stand-by. Il motivo è l’ingaggio oneroso di 2,2 milioni di euro che porta in dote l’ex Inter: i giallorossi, infatti, non sono disposti ad accollarsi parte dello stipendio, come richiesto invece da Sabatini. Ad ora la cessione di Jesus, dunque, resta bloccata.