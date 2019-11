Mercato Roma, ipotesi Fiorentina per Florenzi

Non soltanto Inter per Alessandro Florenzi. Secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbe anche l’interessamento della Fiorentina di Montella per il duttile capitano romanista. Il club gigliato avrebbe infatti già avviato i contatti con il giocatore, inseguito sia da Conte sia dal Lione dell’ex Rudi Garcia. Il giocatore è finito da tempo ai margini della rosa giallorossa e ha collezionato dall’inizio dell’anno solamente 8 presenze in Serie A, partendo titolare in sette di queste occasioni. Nelle ultime 4 partite però soltanto 12 minuti giocati per il 24 giallorosso, che si sta guardando intorno immaginando il suo futuro lontano dalla Capitale.