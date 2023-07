Mercato Roma, interesse per Savinho: su di lui anche Girona, PSV e Braga

Il mercato della Roma non ruota solo intorno alla ricerca della punta e del centrocampista. In queste ore i giallorossi hanno chiesto informazioni per Savinho, ala destra di proprietà del Manchester City. Il brasiliano classe 2004 è finito nel mirino di Pinto, scrive Fabrizio Romano. È già nel giro della nazionale Under 20 ed è richiesto da diverse squadre in Europa. Su di lui ci sono PSV, Braga e Girona. Il club olandese vorrebbe ottenere un rinnovo del prestito fino al 2024.