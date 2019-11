Mercato Roma, interesse per Kulusevski: su di lui anche Inter e Juventus

Le squadre interessate a Dejan Kulusevski, centrocampista offensivo del Parma in prestito dall’Atalanta, potrebbero scatenare una vera e propria asta di mercato nelle prossime sessioni disponibili. Come riporta Il Giorno, l‘Inter è in pole position per il classe 2000, ma anche Juventus e Manchester United studiano la mossa vincente per aggiudicarsi lo svedese. Sul giocatore, ora agli ordini di D’Aversa, si sarebbe inserita con forza anche la Roma. Il valore di mercato per aggiudicarsi il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro.