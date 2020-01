Mercato Roma, interesse di Petrachi per Favilli

“Il calciomercato non è ancora chiuso, saremo attenti alle ultime opportunità” ha detto Petrachi oggi da Milano. Come scrive il portale gianlucadimarzio.com, l’occasione potrebbe chiamarsi Favilli. Il diesse giallorosso sarebbe molto interessato dal profilo dell’attaccante classe 97′ del Genoa. Il mercato per i giallorossi chiuderà domani alle 21, un’ora dopo gli altri visto che giocherà sabato contro il Sassuolo. Le prossime ore saranno decisive per imprimere o meno un’accelerata.