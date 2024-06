Mercato Roma, interesse del Como per Belotti: lui aspetta la Fiorentina

In casa Roma il mercato sta entrando nel vivo e dopo l'acquisto ancora non ufficiale di Buba Sangaré (che andrà a rinforzare la Primavera), è il momento di pensare anche alle uscite. Come riportato da Il Tempo, il Como ha messo gli occhi su Andrea Belotti con Cesc Fabregas (tecnico dei neopromossi) che si sarebbe mosso in prima persona. C'è anche il Parma sull'ex Torino e Palermo. Il Gallo ha però preso tempo e prima di decidere il suo futuro vuole aspettare l'incontro con la Fiorentina che sta pensando di confermarlo a Firenze dopo i 3 gol in 24 presenze messi a segno nella seconda metà di stagione.