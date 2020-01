Mercato, Roma interessata a Calhanoglu: il Milan chiede 15 milioni

Dopo le voci di mercato che vedevano coinvolti in uno scambio Under e Suso continuano gli intrecci di mercato tra Roma e Milan: secondo quanto riportato da Tuttosport, nel mirino di Petrachi questa volta sarebbe finito Hakan Calhanoglu. Il diesse della Roma avrebbe infatti chiesto informazioni al Milan riguardo il calciatore tedesco naturalizzato turco: la società rossonera ha formulato una richiesta che si aggira tra i 15 e i 18 milioni per lasciar partire l’ala ora in forza a Pioli. Le due società continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni.