Mercato Roma, Inter su Smalling: il contratto scade a giugno 2023

Secondo quanto riportato da Radio Radio, l'Inter ha avuto un incontro con il procuratore di Smalling. Il giallorosso, infatti, ha il contratto a scadenza a giugno del 2023 e non esisterebbe alcuna clausola per il rinnovo in automatico. Dopo Mkhitaryan, il difensore inglese sembrerebbe entrato nel mirino dei nerazzurri che potrebbero prenderlo a parametro zero. Fino ad ora Smalling è stato uno dei pilastri della difesa di Mourinho, ora toccherà a Tiago Pinto risolvere le questioni inerenti al suo contratto prima che qualcuno possa prenderlo "gratis".