Roma, vertice Pinto-Riso a Trigoria per Frattesi: domani nuovo incontro

Nella giornata di oggi, il general manager della Roma, Tiago Pinto, e Beppe Riso, agente di Davide Frattesi, si sono incontrati a Trigoria per cercare di sbloccare l'affare che porterebbe il centrocampista del Sassuolo nella Capitale. Il procuratore del giocatore si sta occupando della mediazione tra i due club (accordo con Frattesi trovato da tempo) e c'è ancora una differenza di circa 7 milioni sulla valutazione del 22enne. I neroverdi valutano il centrocampista 30 milioni (100% del cartellino) ed i giallorossi circa 22-23. L'accordo definitivo, dunque, si potrebbe trovare a metà strada, attorno ai 25 più eventuali bonus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'offerta della Roma è stata di 20 milioni più un giocatore, con le parti che sono ancora un po' distanti e domani ci sarà un nuovo incontro. Non solo Frattesi: Tiago Pinto e Riso hanno parlato anche dei rinnovi di Mancini e Cristante. Per il difensore il discorso è in discesa: la Roma non ha dubbi sulla riuscita del prolungamento di contratto.