Mercato Roma, incerta la permanenza di Under e Smalling: Milan alla porta

I recenti risultati della Roma mettono tutti in discussione: dall’allenatore ai giocatori e come riporta Sport Mediaset, Under e Smalling non sono poi così certi di restare in giallorosso. Il turco è seguito da vari club della Bundesliga e in caso di non qualificazione alla prossima Champions League potrebbe partire per permettere ai capitolini di fare cassa.

Per quanto riguarda invece il centrale Smalling, si cercherà di trattare con il Manchester United sul prezzo del riscatto che è fissato a 20 milioni. Qualora non dovessero esserci sconti, il riscatto difficilmente si concretizzerà. Su entrambi i giocatori, Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno riposto interesse e guardano all’evoluzione di queste due situazioni con molta attenzione. Potrebbero essere loro i primi rinforzi del prossimo mercato estivo dei rossoneri.