Mercato Roma, trattativa con il Sassuolo interessato a Volpato e Missiroli

Le due operazioni scollegate da quella in corso per Davide Frattesi

Il Sassuolo ha chiesto alla Roma Cristian Volpato e Filippo Missori. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, Carnevali avrebbe in programma un paio di incontri tra lunedì e mercoledì per provare a chiudere con il club giallorosso, operazioni scollegate da quella in corso per Davide Frattesi. Sul centrocampista c'è in pole l'Inter ma anche Juventus, Roma e Napoli.