Mercato Roma, in settimana nuovi contatti con lo United per Smalling

La Roma vuole tenere a tutti i costi Chris Smalling. Come riportato da Sky Sport, i giallorossi lavoreranno in settimana per chiudere la trattativa con il Manchester United e acquistare a titolo definitivo il difensore inglese. Ma non solo, come raccontato sempre dall’emittente satellitare, la Roma, dopo aver rinnovato il contratto a Kolarov, vuole blindare anche Bryan Cristante, in scadenza nel 2023. Il centrocampista italiano si è appena aggregato al gruppo di Fonseca, sperano in un 2020 da protagonista.