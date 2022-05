Mercato, Roma in pole position per Mathues Lima: gioiellino classe 2006 del Santos

I giallorossi interessati al centrocampista brasiliano, considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione

Non solo acquisti per migliorare la squadra nell'immediato, la Roma guarda anche al futuro. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Mathues Lima, centrocampista che milita nelle giovanili del Santos. Nonostante non abbia ancora esordito in prima squadra, Lima è considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione e nelle scorse settimane ha rinnovato il suo contratto fino al 2025 con una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 70 milioni di euro. La Roma sembrerebbe essere davanti a tutti per la corsa al ragazzo ma la concorrenza è alta, in particolar modo in Spagna.