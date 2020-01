Mercato Roma, in attacco salgono le quotazioni di Dilrosun: Petrachi incontra l’agente

La Roma continua a cercare un esterno d’attacco per sostituire Zaniolo, out per il resto della stagione. Uno dei nomi in cima alla lista di Petrachi è Javairo Dilrosun, olandese classe 1998 dell’Herta Berlino, di cui si è già parlato nei giorni scorsi. Come riporta Sky Sport, il ds romanista ha incontrato l’agente del giocatore, arrivato in Italia. La formula richiesta dalla Roma è prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. I tedeschi preferirebbero cederlo a titolo definitivo. Paulo Fonseca, che ha parlato al termine di Juve-Roma, ha chiesto due rinforzi. Petrachi ha nove giorni per accontentarlo.