Mercato Roma, imminente la fumata bianca per Celik: affare da 7 milioni

La fascia destra della Roma parlerà (anche) turco. A meno di sorprese, infatti, entro domenica arriverà la fumata bianca definitiva per Mehmet Celik. Il terzino destro ha trovato da tempo l'accordo con Pinto per un quinquennale da circa 2 milioni di euro. C'erano da limare piccole distanze col Lille che era partito da una richiesta di 10 milioni per il 25enne in scadenza nel 2023 col club francese. Dopo qualche giorno di trattativa e molto ottimismo ieri sembra essere stato raggiunto l'accordo per 7 milioni più bonus. Celik. richiesto espressamente da Mourinho, avrebbe già salutato via telefono i suoi compagni del Lille pronto a sbarcare a Roma e diventare più che un'alternativa a Karsdorp.