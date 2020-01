Steven Nzonzi è molto vicino a vestire la maglia del West Ham. Come riporta ‘The Sun’, il club londinese sta trattando con la Roma per il prestito del centrocampista francese, in uscita dal Galatasaray dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Su Nzonzi resta comunque forte l’interesse dell’Aston Villa, da tempo alla ricerca di un giocatore esperto per centrare l’obiettivo salvezza.