Mercato Roma, il Tottenham pensa a Emi Martinez: costa 35-40 milioni

Il portiere argentino, accostato ai giallorossi, è al centro di un potenziale intreccio di portieri in Premier League: gli Spurs pronti a puntare l'argentino in caso non dovesse arrivare Pickford dall'Everton

La Roma si guarda attorno sul mercato dei portieri. Vicario è il preferito della lista, ma la concorrenza è altissima e - oltre alla Juventus - conta anche sulle big estere come il Bayern Monaco e alcune inglesi. Nei giorni scorsi è stato accostato ai giallorossi anche Emiliano Martinez, portiere campione del mondo con l'Argentina insieme a Dybala. In Inghilterra, intanto, parlano di un intreccio di portieri che vede protagonista il Tottenham. In casa Spurs ci si sta preparando a sostituire il 36enne Lloris e il nome principale è quello di Jordan Pickford. Il titolare della nazionale inglese rischia però seriamente la retrocessione con l'Everton e in caso l'incubo si concretizzasse il suo addio è già concordato. In quel caso il Tottenham potrebbe trattare sulla richiesta di circa 40 milioni dei Toffees. Se dovessero esserci problemi per arrivare a Pickford, secondo 'The Sun' i londinesi proverebbero l'affondo proprio per il 'Dibu' Martinez, 30 anni, che avrebbe più o meno lo stesso prezzo del collega inglese, circa 35-40 milioni. Ironia della sorte, l'Aston Villa se dovesse cedere l'argentino al Tottenham lo vorrebbe sostituire proprio con Pickford. E la Roma intanto continua a osservare.