Mercato Roma, il Tottenham cede Sanchez e cerca un difensore: in lizza c’è Ibanez

Vendere (almeno) Roger Ibanez per avviare la seconda fase del mercato. La Roma deve ancora pazientare visti i paletti Uefa, ma in queste ore qualcosa potrebbe muoversi in uscita. Il Tottenham, infatti, ha appena ceduto il difensore Davinson Sanchez allo Spartak Mosca per 15 milioni più bonus. Il club londinese è stato il primo a chiedere informazioni per Ibanez qualche mese fa per poi raffreddare le intenzioni viste anche le alte richieste della Roma (oltre 30 milioni). Ora però Pinto ha bisogno di vendere, e il Tottenham potrebbe aver necessità di un nuovo difensore visto che anche il gallese Rodon è sulla lista dei partenti. Ibanez piace così come Tapsoba del Leverkusen al nuovo tecnico Ange Postecoglou che ieri ha dichiarato: "Cercheremo di ingaggiare un altro difensore centrale". E oggi di milioni ne bastano 25. Forse anche qualcosina in meno.