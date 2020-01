Il Siviglia vuole Alessandro Florenzi. Il tecnico Lopetegui avrebbe chiesto al direttore sportivo Monchi un valido ricambio a Jesus Navas: per far riposare il laterale spagnolo e per ricoprire il ruolo di esterno destro, l’allenatore degli andalusi vuole un giocatore all’altezza, esperto e pronto sin da subito a scendere in campo. Per le caratteristiche richieste dall’ex ct della nazionale spagnola Florenzi sarebbe il profilo ideale, come riporta ‘elgoldigital.com’.