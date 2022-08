Mercato Roma, il Sassuolo vuole Volpato: piace anche alla Salernitana

Cristian Volpato potrebbe lasciare Trigoria in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Sassuolo ha riattivato i contatti per provare a convincere la Roma a cedere il centrocampista e potrebbero esserci novità nelle prossime ore. Il classe 2003 piace anche ad altre squadre, in particolare alla Salernitana che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno con il club giallorosso. Volpato nella passata stagione ha trovato un po' di spazio con Mourinho, che gli ha concesso tre spezzoni contro Inter, Verona e Venezia. All'Olimpico con i gialloblù si è tolto la soddisfazione di segnare il primo gol in Serie A con la maglia della Roma.