Mercato Roma, il Sassuolo spinge per Volpato: incontro a Milano per discuterne

L'asse Roma-Sassuolo è caldissimo. Non solo per gli eventuali approdo in giallorosso di Frattesi e Berardi, ma anche per ciò che riguarda le possibile contropartite richieste dal club neroverde e i giocatori sulla quale il Direttore Sportivo Carnevali ha messo gli occhi. Su tutti, l'attenzione si è focalizzata su Cristian Volpato. Il centrocampista, classe 2003, come riportato da calciomercato.com, piace tantissimo al Sassuolo tanto da parlarne anche nell'incontro di ieri con Tiago Pinto a Milano. Oggi, invece, il giovane giallorosso si è seduto al tavolo con il suo avvocato per analizzare nel dettaglio la possibilità di cambiare maglia e approdare in neroverde. La distanza tra le parti resta, per ora, abbastanza ampia ma la sensazione è che la trattativa sia solo cominciata. Non è detto, infatti, che quest'operazione sia legata a quella di un eventuale passaggio di Frattesi alla Roma.